МИД РФ расширил санкции в отношении граждан Австралии

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
МИД России в качестве ответных мер внес в санкционный список 121 гражданина Австралии, сообщается на сайте ведомства.
Среди попавших под санкции – заместители министра обороны Австралии, командующие ВМС и ВВС, бизнесмены, эксперты и журналисты, которые формируют в Австралии русофобскую повестку дня.
"Указанным лицам въезд в Российскую Федерацию закрывается на бессрочной основе", – заявили во внешнеполитическом ведомстве.
В МИД добавили, что работа над актуализацией санкционного списка будет продолжена.
Ранее сообщалось, что власти Австралии ввели санкции в отношении восьми российских журналистов, а также ряда государственных служащих и организаций.
В частности, санкции введены против гендиректора информагентства "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, гендиректора RT Алексея Николова, журналиста и ведущего ВГТРК Сергея Брилева, гендиректора холдинга "Газпром-медиа" Александра Жарова, а также телеведущего Михаила Леонтьева.
Помимо этого, в санкционный список включили военных корреспондентов Евгения Поддубного, Александра Коца и Дмитрия Стешина, а также директора Музея Победы Александра Школьника, врио главы МЧС России Александра Чуприяна, первого заместителя директора ФСБ Сергея Королева и первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Николая Богдановского.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Россия вводит санкции против Австралии
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