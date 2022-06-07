Синод РПЦ назначил нового главу Отдела внешних церковных связей

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Священный синод РПЦ освободил митрополита Волоколамского Илариона от поста главы Отдела внешних церковных связей. Данную должность занял митрополит Корсунский Антоний.
Иларион также освобожден от обязательств постоянного члена Священного синода и ректора Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени Кирилла и Мефодия. При этом за Антонием сохраняется управление экзархатом Западной Европы и должность руководителя управления Московской патриархии по зарубежным учреждениям.
Также Синод освободил митрополита Будапештского и Венгерского Марка от управления Будапештско-Венгерской епархией, сообщается на сайте Московской патриархии.
Ранее Священный синод Русской православной церкви назначил нового руководителя отдела по взаимодействию с Вооруженными силами РФ и правоохранительными органами. Пост занял первый заместитель председателя указанного отдела иерей Олег Овчаров.
27 мая стало известно, что Украинская православная церковь Московского патриархата объявила о независимости от РПЦ. Соответствующие изменения Собор УПЦ внес в Устав об управлении.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: