Синод РПЦ назначил нового главу Отдела внешних церковных связей

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Священный синод РПЦ освободил митрополита Волоколамского Илариона от поста главы Отдела внешних церковных связей. Данную должность занял митрополит Корсунский Антоний.

Иларион также освобожден от обязательств постоянного члена Священного синода и ректора Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени Кирилла и Мефодия. При этом за Антонием сохраняется управление экзархатом Западной Европы и должность руководителя управления Московской патриархии по зарубежным учреждениям.

Также Синод освободил митрополита Будапештского и Венгерского Марка от управления Будапештско-Венгерской епархией, сообщается на сайте Московской патриархии.

Ранее Священный синод Русской православной церкви назначил нового руководителя отдела по взаимодействию с Вооруженными силами РФ и правоохранительными органами. Пост занял первый заместитель председателя указанного отдела иерей Олег Овчаров.

27 мая стало известно, что Украинская православная церковь Московского патриархата объявила о независимости от РПЦ. Соответствующие изменения Собор УПЦ внес в Устав об управлении.

