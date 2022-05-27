Синод РПЦ назначил нового главу отдела по взаимодействию с ВС РФ

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Священный синод Русской православной церкви назначил нового руководителя отдела по взаимодействию с ВС РФ и правоохранительными органами. Об этом сообщается на сайте Московского патриархата.

"Новым председателем Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами назначен первый заместитель председателя указанного отдела иерей Олег Овчаров", – говорится в сообщении.

Занимавший указанную должность епископ Бронницкий Савватий назначен на пост преосвященного Бишкекского и Кыргызстанского. А действующий епископ Бишкекский и Кыргызстанский Даниил займет пост викария Вятской епархии с титулом "Оричевский".

27 мая стало известно, что Украинская православная церковь Московского патриархата объявила о независимости от РПЦ. Соответствующие изменения Собор УПЦ внес в Устав об управлении.

