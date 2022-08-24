Патриарх Кирилл не встретится с папой Римским в Казахстане – РПЦ

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не встретится с папой Франциском, поскольку в этом году не примет участия в Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Казахстане. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний.
"В этом году <...> православную церковь будет представлять официальная делегация. Сам Святейший патриарх в работе съезда принимать участия не будет. И, соответственно, его встреча с папой Римским Франциском в Казахстане не планируется", – сказал собеседник агентства.
VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий пройдет 14–15 сентября в Казахстане. Ожидалось, что на нем состоится вторая в истории встреча предстоятелей двух церквей. В РПЦ, отметил Антоний, считают, что встреча Кирилла и Франциска не может проходить в рамках события в Казахстане. Она должна стать самостоятельным мероприятием.
Также представитель Московского патриархата напомнил, что подготовка такой встречи еще недавно велась, однако минувшей весной Ватикан приостановил соответствующую работу в одностороннем порядке. При этом иных вариантов для проведения очной встречи церковных лидеров Ватикан не предлагал.
"Никаких предложений со стороны Ватикана в отношении возможной организации встречи в другое время или в другом месте в наш адрес официально не поступало", – подытожил Антоний.
Ранее сообщалось, что митрополит Волоколамский Антоний и папа Римский Франциск провели встречу в Апостольском дворце в Ватикане. В ходе беседы они обсудили многочисленные вопросы, стоящие на повестке православно-католических отношений, в том числе в контексте происходящих в мире политических процессов.
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