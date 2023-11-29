Правительство Чехии может заморозить новые объекты госсобственности РФ

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Финансово-аналитическое управление Чехии может заморозить новые объекты недвижимости, принадлежащие государственным организациям России. Об этом заявило Чешское телевидение.

Сообщается, что объекты могут подпасть под действие национальных санкций. Ранее чешские власти приняли аналогичное решение к примерно 70 зданиям.

По информации СМИ, в данный момент проводится проверка отелей, принадлежащих госорганизациям РФ. Например, речь идет о гостиницах Ulrika и Moskevsky dvur в Карловых Варах.

Как утверждается, их контролируют компания "Связьинвестнефтехим" из Татарстана и госкомпания "Медицинский центр".

До этого чешские власти включили в санкционный список компанию по управлению российской зарубежной недвижимостью "Госзагрансобственность". Теперь она не может управлять имуществом в республике.

Кроме того, в Чехии предложили расширить санкции Евросоюза на физических и юридических лиц, внесенных в национальный санкционный список.

Ранее стало известно, что власти Чехии согласовали заморозку государственной собственности России.

Как уточнял глава МИД республики Ян Липавский, к подобным организациям относится ГУП "Госзагрансобственность", отвечающее за управление российскими активами в других странах.