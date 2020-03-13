Песков прокомментировал прогноз Кудрина о развитии российской экономики

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал ориентироваться на различные точки зрения при прогнозировании показателей российской экономики.

Так, Песков прокомментировал недавнее заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина, в котором он не исключил, что в РФ увеличится уровень бедности, а также снизится ВВП. Речь шла о прогнозе на этот год.

"Он возглавляет Счетную плату, выступает со своей точкой зрения. Конечно же, ориентироваться на одну эту точку зрения нельзя", – объяснил Песков. Он уточнил, что необходимо учитывать и рассматривать прогнозы с учетом оценки правительства.

В четверг Кудрин выступал в Совете Федерации, где сообщил, что в 2020 на фоне низких цен на нефть ВВП России может снизиться. Помимо того, Кудрин предполагает, что инфляция ускорится до 6%.

Привело к резкому падению национальной валюты России снижение цен на нефть. Топливо подешевело на фоне того, что странам ОПЕК не удалось договориться о продлении договора на снижение объемов добычи нефти.

В результате цена нефти марки Brent рухнула до 33,94 доллара за баррель, а WTI – до 32,48 доллара. Данные обстоятельства привели к масштабному экономическому кризису.

13 марта официальный курс евро снизился до 81,86 рубля.

