Официальный курс евро на четверг вырос до 84,89 рубля

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Центробанк поднял курс доллара на 19 марта до 77,21 рубля, а курс европейской валюты – до 84,89 рубля.
Изначально доллар подорожал до более чем 79 рублей впервые с февраля 2016 года. Однако позже, по состоянию на 10:08 мск, он подешевел до 76,26 рубля.
Стоимость нефти марки Brent в среду упала ниже 28 долларов за баррель впервые с 10 января 2016 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.30 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 2,47%, до 28,02 доллара за баррель, при этом минутами ранее показатель опускался до 27,98 доллара.
16 марта цена Brent обновила минимум за четыре года, подешевев более чем на 12 процентов и опустившись ниже 30 долларов за баррель.
Вслед за этим российские индексы ускорили снижение в ходе торгов на Московской бирже. Рубль также продолжил падение по отношению к доллару и евро.
Экономист Джесси Коломбо, который предсказал финансовый кризис 2008 года, ранее заявил о новом кризисе. Он может оказаться более значительным, чем предыдущий, предупредил эксперт.
Работа Московской биржи на фоне кризиса в экономике
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