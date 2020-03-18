Официальный курс евро на четверг вырос до 84,89 рубля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк поднял курс доллара на 19 марта до 77,21 рубля, а курс европейской валюты – до 84,89 рубля.

Изначально доллар подорожал до более чем 79 рублей впервые с февраля 2016 года. Однако позже, по состоянию на 10:08 мск, он подешевел до 76,26 рубля.

Стоимость нефти марки Brent в среду упала ниже 28 долларов за баррель впервые с 10 января 2016 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.30 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 2,47%, до 28,02 доллара за баррель, при этом минутами ранее показатель опускался до 27,98 доллара.

16 марта цена Brent обновила минимум за четыре года, подешевев более чем на 12 процентов и опустившись ниже 30 долларов за баррель.

Вслед за этим российские индексы ускорили снижение в ходе торгов на Московской бирже. Рубль также продолжил падение по отношению к доллару и евро.

Экономист Джесси Коломбо, который предсказал финансовый кризис 2008 года, ранее заявил о новом кризисе. Он может оказаться более значительным, чем предыдущий, предупредил эксперт.