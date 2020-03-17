Центробанк снизил курс доллара до 73,89 рубля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Банк России установил на 18 марта официальный курс доллара на уровне 73,8896 рубля, а это на 23,66 копейки ниже предыдущего показателя, говорится на сайте регулятора.

Официальный курс европейской валюты снижен на 44,15 копейки, до 82,3056 рубля.

17 марта утром рубль показал положительную динамику по отношению к доллару и евро во время открытия торгов. Тогда курс доллара составил 74,13 рубля, снизившись на 52 копейки. Курс евро уменьшился на 80 копеек, до 82,6 рубля.

Цены на нефть марок Brent и WTI поднялись более чем на 5 процентов. Фьючерс WTI подорожал до 30,48 доллара за баррель, Brent – до 31,17 доллара за баррель.

Топливо подешевело из-за того, что страны ОПЕК не смогли договориться о продлении договора на снижение объемов добычи нефти. С этим было связано падение национальной валюты России.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в 2020-м Россию ожидает сокращение нефтегазовых доходов на 2 триллиона рублей. Он также прогнозирует инфляцию на уровне около 4%. Министр добавил, что если стоимость нефти останется в пределах нынешних показателей, то дефицит бюджета составит от 0,9 до 1% от ВВП.