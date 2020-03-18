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Москва 24

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Экономика

16:07

Курс евро на Мосбирже превысил 87 рублей

экономика

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро к рублю на Московской бирже добрался до отметки 87,25 рубля. Таким образом, он поднялся на 5,25% к уровню закрытия предыдущих торгов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара увеличился на 5,5%, составив 79,62 рубля. Стоимость нефти марки Brent упала до 27,3 доллара за баррель – на 5%.

Ситуация с долларом и евро связана с ценами на нефть. 16 марта нефть марки Brent подешевела до минимума за последние четыре года, опустившись на более чем 12 процентов – ниже 30 долларов за баррель.

Причина событий – срыв сделки стран ОПЕК+ по дальнейшему сокращению добычи нефти. С 1 апреля будут сняты все ограничения на добычу и экспорт черного золота.

Экономист Джесси Коломбо, который предсказал финансовый кризис 2008 года, ранее заявил о новом кризисе. Он может оказаться более значительным, чем предыдущий, предупредил эксперт.

Эксперт рассказал о перспективах курса рубля

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Сюжет: Падение цен на нефть и курса рубля

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