Курс доллара в начале торгов вырос до 80,93 рубля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс доллара в начале торгов на Московской бирже растет на рубль – до 80,93 рубля. Евро поднимается на 1,46 рубля – до 86,86 рубля.

Индекс Мосбиржи в начале торгов падает на 4,2%, индекс РТС – на 4,7%.

Ранее сообщалось, что цены на фьючерсы нефти вновь упали на открытии торгов на бирже ICE в Лондоне. Так, стоимость марки Brent снизилась на 7,9 процента – до 25,01 доллара за баррель.

Нефть WTI потеряла 7,5 процента и находится на отметке в 21,06 за баррель.

Нефтяные трейдеры предположили, что цены могут упасть до пяти долларов за баррель.

Цена на нефть марки Brent достигла 25 долларов за баррель

Экономист Джесси Коломбо, который предсказал финансовый кризис 2008 года, ранее заявил о новом кризисе. Он может оказаться более значительным, чем предыдущий, предупредил эксперт.

Среди факторов, оказывающих негативное влияние на мировую экономику, помимо COVID-19, он назвал падение нефтяных цен из-за срыва сделки ОПЕК+.

Участники картеля не смогли договориться в отношении сокращения добычи нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года, РФ и Казахстан отказались.

Совладелец "Лукойла" Леонид Федун ранее назвал решение о разрыве сделки нерациональным. По его словам, Россия ежедневно будет терять до 150 миллионов долларов.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил, что соглашение ОПЕК+ с точки зрения интересов России лишено смысла и является "мазохизмом". Он заявил, что соглашение не было партнерским и не влияет на рынок.