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Общество

14:36

Сомнолог назвал соблюдение режима сна подспорьем в борьбе с COVID-19

медицина общество безопасность

Фото: depositphotos/choreograph

Эксперт-сомнолог Александр Пучков назвал соблюдение правильного режима сна важным условием для работы иммунитета. Об этом сообщает ИА "НСН".

По словам эксперта, в условиях распространения коронавируса именно иммунная система должна быть в полном порядке.

"Плохой сон, нарушенный или слишком малое его количество приводит к нарушению иммунитета. У кого-то он может снизиться, у кого-то он начинает неадекватно работать, и появляются аутоиммунные проблемы", – объяснил Пучков.

По словам председателя правления Национального сомнологического сообщества, доктора биологических наук Владимира Ковальзона, следует ложиться и вставать в одно и то же время.

Наилучшим вариантом для отдыха будет 8-часовой сон в проветренном, прохладном, темном и тихом помещении. Кроме того, следует отключить электроприборы.

Ранее стало известно, что в России планируют провести тестирование, которое позволит выявить граждан с устойчивым иммунитетом к коронавирусу. Результаты данного исследования будут известны через 10 дней после пробы.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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