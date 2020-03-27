Психологи назвали способы сохранить самообладание на карантине

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Психологи рассказали РИА Новости, что сохранить душевное спокойствие и самообладание на карантине можно, если не смотреть новости.

Психолог Анабелла Чеб Терраб из Аргентины указала, что изучать информацию стоит два раза в день. При этом она рекомендовала читать только официальные источники.

Кроме того, специалист призвала ограничить общение в соцсетях, а также покинуть сомнительные группы в мессенджерах, по которым приходит много ложной информации про коронавирус.

"Стоит создать новое расписание, включив в него досуг, физическую активность, онлайн-курсы. Если это возможно, надо быть на солнце хотя бы 15-20 минут в день", – добавила она.

По мнению Патрика Уэниса, автор книг и эксперта, изучавшего поведение многих знаменитостей, новости генерируют страхи. И чем больше вы их смотрите, тем хуже вы себя чувствуете.

"Не читайте новости сразу после сна или перед сном – весь этот негатив может нарушить вас день и ваш сон", – сказал Уэнис.

Автора книг по психологии и колумнист журнала Psychology Today Элис Бойс также указала, что чем больше новостей потребляют люди, тем сильнее растет их тревога.

Медицинский психолог ранее рассказал, что боязнь заразиться коронавирусом может привести к панике, болезненным переживаниям и поступкам, несущим вред человеку.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 375 тысяч случаев заболевания коронавирусом, свыше 16,3 тысячи человек скончалось. В России заражены 840 человек.