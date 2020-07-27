В Минпросвещения рассказали о планах по формату начала учебного года

21:06
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Формат начала учебного года будет зависеть от эпидемиологической ситуации в конкретном муниципалитете, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия 1".
"Мы готовимся в целом традиционно открыть наши школы. Но понятно, что если по каким-то причинам эпидемиологическая ситуация в том или ином муниципалитете это сделать не позволит, то, конечно, во главу угла будет ставиться здоровье детей, педагогов, родителей", – уточнил он.
По словам министра, пока серьезных опасений нет. Он добавил, что с 1 по 14 сентября в каждой школе страны будет присутствовать медработник.
Ранее Кравцов сообщил, что новый учебный год в России начнется 1 сентября в обычном формате. Он отметил, что вводить дистанционное обучение не планируется.
Традиционные школьные линейки состоятся 1 сентября. Образовательным учреждениям предстоит обеспечить меры безопасности из-за COVID-19, подчеркивал министр.
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по организации работы школ в условиях пандемии. В документе говорится, что перед открытием учреждений необходима обязательная генеральная уборка с дезинфицирующими средствами. За каждым классом или группой должно быть закреплено учебное помещение, также по возможности нужно будет сократить число обучающихся в классе.
Ведомство призывает исключить объединение разных классов в одну группу продленного дня. По-прежнему нельзя проводить различного рода мероприятия. Упоминаются также рекомендации касательно обеззараживания воздуха, проветривания помещений и дезинфекции.
Новый учебный год в российских школах начнется 1 сентября в обычном формате
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: