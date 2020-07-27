В Минпросвещения рассказали о планах по формату начала учебного года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Формат начала учебного года будет зависеть от эпидемиологической ситуации в конкретном муниципалитете, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия 1".

"Мы готовимся в целом традиционно открыть наши школы. Но понятно, что если по каким-то причинам эпидемиологическая ситуация в том или ином муниципалитете это сделать не позволит, то, конечно, во главу угла будет ставиться здоровье детей, педагогов, родителей", – уточнил он.

По словам министра, пока серьезных опасений нет. Он добавил, что с 1 по 14 сентября в каждой школе страны будет присутствовать медработник.

Ранее Кравцов сообщил, что новый учебный год в России начнется 1 сентября в обычном формате. Он отметил, что вводить дистанционное обучение не планируется.

Традиционные школьные линейки состоятся 1 сентября. Образовательным учреждениям предстоит обеспечить меры безопасности из-за COVID-19, подчеркивал министр.

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по организации работы школ в условиях пандемии. В документе говорится, что перед открытием учреждений необходима обязательная генеральная уборка с дезинфицирующими средствами. За каждым классом или группой должно быть закреплено учебное помещение, также по возможности нужно будет сократить число обучающихся в классе.

Ведомство призывает исключить объединение разных классов в одну группу продленного дня. По-прежнему нельзя проводить различного рода мероприятия. Упоминаются также рекомендации касательно обеззараживания воздуха, проветривания помещений и дезинфекции.