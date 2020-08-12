Глава центра Гамалеи сообщил о порядке введения вакцины от коронавируса

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Директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцина от коронавируса будет вводится пациентам в два этапа. Об этом сообщает РБК.

Он рассказал, что вакцина содержится в двух емкостях с синей и красной крышками. По его словам, сначала пациенту вводится препарат из сосуда с синей крышкой, а через три недели повторяется процедура со вторым веществом под красной крышкой.

"Под синей и красной крышкой содержится один и тот же ген, который кодирует белок коронавируса, но под синей крышкой ДНК покрыта белком аденовируса 26-го, а под красной – белком аденовируса 5-го", – пояснил Гинцбург.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что первые партии российской вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель. Он подчеркнул, что вакцинация от коронавируса будет добровольной, в том числе для медиков. По его словам, привитые россияне смогут фиксировать свое самочувствие в специальном приложении, которое сейчас находится на стадии разработки.

Он также отмечал, что вакцину первыми получат медицинские работники и учителя. Мурашко обращал внимание, что она будет бесплатной. По его словам, производство разработки будет ориентировано прежде всего на внутренний рынок.

11 августа Минздрав выдал регистрационное удостоверение на вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, созданную НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Препарат получил название "Спутник V".

Вакцина будет производиться на базе центра имени Гамалеи компанией "Биннофарм". В гражданский оборот препарат поступит 1 января 2021 года.

