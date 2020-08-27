В России выявили 4 711 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

За последние сутки в России подтвердили 4 711 случаев коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб. Из них 1 114 случаев не имели клинических проявлений болезни.

COVID-19 зарегистрировали в 85 регионах. На Москву пришлось 637 случаев, на Санкт-Петербург – 184, на Московскую область – 148, на Нижегородскую область – 134, на Ростовскую область – 128, на Ставропольский край – 120, на Свердловскую область – 119, на Волгоградскую область и Красноярский край – по 112, на Воронежскую область – 101.

В Кемеровской области зарегистрировали 98 случаев коронавируса, в Саратовской области – 97, в Краснодарском крае и Оренбургской области – по 86, в Приморском крае – 82, в Ульяновской области – 80, в Иркутской области – 76, в Самарской области – 74, в Архангельской области – 73, в Мурманской, Челябинской областях и Алтайском крае – по 69, в Дагестане, Ханты-Мансийском АО и Хабаровском крае – по 65.

На Кировскую область пришлось 63 случая COVID-19, на Пензенскую область – 62, на Пермский край и Сахалинскую область – по 58, на Калмыкию – 57, на Новосибирскую область – 51, Тюменскую область – 47, Республику Саха (Якутия) – 44, Астраханскую и Томскую области – по 43, Ямало-Ненецкий АО – 42, Орловскую область и Бурятию – по 41, Ярославскую область – 40.

В Карачаево-Черкесии зарегистрировали 39 новых пациентов, в Белгородской, Ивановской и Костромской областях – по 38, в Карелии – 35, в Алтае и Крыму – по 34, в Курской области, Башкирии и Мордовии – по 33, в Вологодской области и Чувашии – по 32, в Омской области – 30, в Ленинградской области и Татарстане – по 29, в Рязанской и Псковской областях – по 28, во Владимирской области – 27, в Калужской и Тульской областях – по 26.

На Брянскую, Тверскую области, Коми, Тыву и Амурскую область пришлось по 24 случая, на Забайкальский край – 23, на Тамбовскую область и Удмуртию – по 22, на Ингушетию и Курганскую области – по 21, на Кабардино-Балкарию – 20, Новгородскую область, Северную Осетию и Хакасию – по 19, на Калининградскую область – 18, на Смоленскую область и Адыгею – 17.

В Липецкой области, Республике Марий Эл и Магаданской области зарегистрировали по 16 случаев, в Камчатском крае – 12, Чечне – 4, Еврейской АО – 3, Ненецком автономном округе и Севастополе – по 2, в Чукотском АО – 1.

Всего в России зарегистрировано 975 576 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший прирост за сутки наблюдается в Москве, Московской области и Чечне.

За последние сутки подтвержден 121 летальный случай. За весь период по России умерли 16 804 человека. За прошедшие 24 часа выписано по выздоровлении 6 411 человек, а за все время – 792 561.

Ранее специалисты Роспотребнадзора назвали долю россиян, у которых есть иммунитет к коронавирусной инфекции. Как отмечается, иммунитет к COVID-19 есть более чем у 20% жителей Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областей. В 23 российских регионах было проведено свыше 65 тысяч тестов, еще в трех регионах завершается исследование.

В России произвели первую партию вакцины, разработанную в НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи. В Минздраве России заявили, что ее производство стартовало 15 августа, а 11 августа ведомство выдало ее регистрационное удостоверение.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 23 миллионов случаев коронавируса, свыше 800 тысяч человек скончались.

