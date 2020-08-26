США не примут результаты испытаний российской вакцины от COVID-19

19:45
Фото: портал мэра и правительства Москвы
США не примут результаты испытаний российской вакцины от коронавируса. Об этом заявил глава аппарата Белого дома Марк Медоуз, пишет РИА Новости.
По его словам, США намерены следовать своим стандартам контроля за качеством лекарственных препаратов.
"Иностранные испытания от России мы не примем. Я бы не стал принимать эту вакцину",– отметил Медоуз.
Производство первой вакцины "Спутник V" стартовало в России 15 августа. Со следующей недели массово начнут прививать медработников.
Руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что более массовая вакцинация может начаться в декабре – январе. Сделать предзаказ невозможно, подчеркнул помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. По его словам, различные предложения такого рода могут быть мошенническими.
Вакцину от COVID-19 доставят в медучреждения Москвы 3 сентября
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