В России начали второй этап изучения популяционного иммунитета к COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В понедельник, 31 августа, сотрудники Роспотребнадзора начали второй этап исследований уровня коллективного иммунитета россиян к COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Второй этап начнется в четырех субъектах РФ – Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Тюменской области и Хабаровском крае, в дальнейшем этап будет распространен и на другие субъекты", – говорится в сообщении.

Согласно данным Роспотребнадзора, уровень популяционного иммунитета к коронавирусу составляет более 20% в 11 регионах страны.

"В рамках первого этапа в июне – августе обследованы более 71,8 тысячи человек в 26 субъектах РФ. По итогам исследования в 11 регионах уровень популяционного иммунитета составляет более 20%, максимальные уровни коллективного иммунитета установлены у детей дошкольного и раннего школьного возраста", – говорится в сообщении.

При этом уточняется, что в социально-профессиональной структуре населения наибольший уровень популяционного иммунитета выявлен среди работников здравоохранения и образования.

За последние сутки в России подтвердили 4 993 новых случая коронавирусной инфекции. Из них 1 360 случаев не имели клинических проявлений болезни.

COVID-19 зарегистрировали в 83 регионах. На Москву пришлось 685 случаев, на Санкт-Петербург – 188, на Московскую область – 146.

Всего в России зарегистрировано 995 319 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки подтверждено 83 летальных случая. За весь период по России умерли 17 176 человек. За прошедшие 24 часа выписано 2 405 человек, а за все время – 809 387.

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отмечал, что вакцина будет бесплатной. Отслеживать состояние здоровья россиян, которые получат ее, станут с помощью специального ресурса. Для этих целей появится приложение, уточнил министр.

Вакцина будет доставлена в московские клиники до 3 сентября. По словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, пострегистрационные испытания начнутся 4–5 сентября.

