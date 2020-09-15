Россия занимает 106-е место в мире по летальности от COVID-19 – Попова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Российская Федерация занимает 106-е место в мире по уровню летальности от коронавирусной инфекции. Эти данные она представила на заседании президиума РАН.

"Россия занимает сороковое место в мире по уровню заболеваемости [коронавирусом] на 100 тысяч человек... И по уровню летальности – 106-е место в мире", – объявила Попова.

Ранее глава Роспотребнадзора рассказала о результатах мониторинга популяционного иммунитета к коронавирусу в России. По ее словам, в разных регионах этот показатель варьируется в пределах 4–50 процентов.

За последние сутки в России подтвердили 5 529 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 245 не имели клинических проявлений болезни. В Москве число новых заболевших – 730.

