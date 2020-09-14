Сохранить здоровье россиян помогут меры безопасности – Роспотребнадзор

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Сохранить здоровье россиян позволит соблюдение всех рекомендаций Роспотребнадзора, считает глава ведомства Анна Попова. Речь идет о профилактике коронавирусной инфекции, гриппа и респираторных заболеваний.
Заявление Попова сделала на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.
"Соблюдение всех требований и рекомендаций, которые записаны Роспотребнадзором во всех видах деятельности и отраслях экономики, – это позволит сохранить здоровье, защищаясь и от COVID, и от сезонного гриппа, и от острых респираторных вирусных инфекций", – рассказала Попова, добавив, что к профилактике относится масочный режим, а также соблюдение гигиены рук и окружающих предметов.
Ранее Анна Попова рассказала о результатах мониторинга популяционного иммунитета к коронавирусу в России. Так, в разных субъектах он варьируется в пределах показаний от 4 до 50%.
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