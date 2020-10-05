Кинотеатру "Каро" грозит штраф в полмиллиона за нарушение масочного режима

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Кинотеатр сети "Каро" в ТРЦ "Атриум" могут оштрафовать на 500 тысяч рублей за нарушения мер профилактики коронавируса, сообщил ведущий специалист – эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Владимир Ядыкин.
Он отметил, что в связи с повышенным уровнем распространения коронавирусной инфекции специалисты столичного управления ведомства проводят мероприятия по контролю за противоэпидемической ситуацией в местах повышенного скопления людей.
По словам Ядыкина, в залах кинотеатра отсутствовали УФ-облучатели, а при входе до посетителей в полном объеме не доводилась информация о необходимости использования масок и перчаток.
"За данные нарушения предусмотрено административное наказание с максимальным штрафом до 500 тысяч рублей либо приостановление деятельности до 90 суток", – добавил эксперт.
Ранее нарушение масочно-перчаточного режима выявили в Центральном детском магазине на Лубянке. Магазину также грозят штрафные санкции в размере до 500 тысяч рублей.
Также нарушения масочного-перчаточного режима были выявлены в автосалоне BMW. Там не соблюдали безопасную дистанцию и не проводили необходимую дезинфекцию.
Нарушения мер профилактики COVID-19 обнаружили в столичном ночном клубе Gipsy, а также в одном из отделений "Райффайзенбанка".
Столичный бизнес оштрафовали свыше 27 тысяч раз за нарушения мер профилактики COVID-19. Отмечается, что в 150 случаях применялась максимально строгая мера – временная приостановка деятельности предприятия.
Несколько столичных салонов красоты могут закрыть из-за нарушения масочного режима
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