Свыше 100 тыс москвичей записались на прививку от COVID-19 до Нового года

21:00
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Свыше 100 тысяч жителей столицы записались на вакцинацию от COVID-19 и около 50 тысяч сделали прививку перед Новым годом, сообщил Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".
"В последние дни записываются уже больше десятка тысяч (москвичей) каждый день. На сегодня уже около 100 тысяч (человек) записались и около 50 тысяч привились. И это в преддверии Нового года, а что будет после?" – сказал градоначальник.
Также мэр отметил, что столице удалось выстоять в пандемию, для этого были сконцентрированы огромные ресурсы.
"Такие мегаполисы, как Москва в первую очередь, были подвержены эпидемии, рискам эпидемии, то, что Москва выстояла, обеспечила достойную медицинскую помощь всем москвичам, это дорогого стоит", – сказал Собянин.
Ранее в Москве расширили список категорий для первоочередной вакцинации от COVID-19. С 30 декабря открыта запись на вакцинацию для работников строительного комплекса и студентов колледжей и вузов старше 18 лет.
Вакцинацию от коронавируса внесли в календарь профилактических прививок. Разработчики препарата отмечали, что его эффективность против тяжелых случаев достигла 100%. Отмечалось, что общая эффективность вакцины была подтверждена в трех статистически значимых точках.
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