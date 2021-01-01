Свыше 100 тыс москвичей записались на прививку от COVID-19 до Нового года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Свыше 100 тысяч жителей столицы записались на вакцинацию от COVID-19 и около 50 тысяч сделали прививку перед Новым годом, сообщил Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

"В последние дни записываются уже больше десятка тысяч (москвичей) каждый день. На сегодня уже около 100 тысяч (человек) записались и около 50 тысяч привились. И это в преддверии Нового года, а что будет после?" – сказал градоначальник.

Также мэр отметил, что столице удалось выстоять в пандемию, для этого были сконцентрированы огромные ресурсы.

"Такие мегаполисы, как Москва в первую очередь, были подвержены эпидемии, рискам эпидемии, то, что Москва выстояла, обеспечила достойную медицинскую помощь всем москвичам, это дорогого стоит", – сказал Собянин.

Ранее в Москве расширили список категорий для первоочередной вакцинации от COVID-19. С 30 декабря открыта запись на вакцинацию для работников строительного комплекса и студентов колледжей и вузов старше 18 лет.

Вакцинацию от коронавируса внесли в календарь профилактических прививок. Разработчики препарата отмечали, что его эффективность против тяжелых случаев достигла 100%. Отмечалось, что общая эффективность вакцины была подтверждена в трех статистически значимых точках.