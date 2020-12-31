Инфекционист назвала условие возвращения к привычной жизни в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россия вернется к более или менее прежнему образу жизни в том случае, если к осени 2021 года будет провакцинировано не менее 50 процентов населения. Такое мнение в интервью РИА Новости высказала президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций Ирина Шестакова.

По ее словам, в таком случае резко уменьшится количество новых случаев инфицирования и, как следствие, разгрузится здравоохранение.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что уже в первом квартале 2021 года россияне смогут выбирать, какой из вакцин прививаться от COVID-19.

Минздравом РФ уже зарегистрированы две российские вакцины – "Спутник V" и "ЭпиВакКорона".

Еще одна – цельновирионная вакцина – находится в разработке. Над созданием других вакцин также работают несколько институтов.