Супруг Елизаветы II принц Филипп переведен в другую больницу

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Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп переведен в больницу St Bartholomews Hospital. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Букингемского дворца.

"Герцог Эдинбургский был переведен сегодня из больницы King Edward VIIs Hospital в больницу St Bartholomews Hospital. Герцог остается в порядке, реагирует на лечение, но, как ожидается, останется в больнице по меньшей мере до конца недели", – говорится в сообщении.

О госпитализации 99-летнего мужа королевы стало известно 17 февраля. Сообщалось, что принц лег в больницу по совету лечащего врача в целях профилактики, однако в ходе обследования у него нашли проблемы со здоровьем.

Ранее королева Великобритании Елизавета II отметила годовщину своего правления. Она правит Соединенным Королевством с 1953 года.