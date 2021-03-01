Супруг Елизаветы II принц Филипп переведен в другую больницу

16:40
Фото: Adrian Dennis/Pool via AP
Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп переведен в больницу St Bartholomews Hospital. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Букингемского дворца.
"Герцог Эдинбургский был переведен сегодня из больницы King Edward VIIs Hospital в больницу St Bartholomews Hospital. Герцог остается в порядке, реагирует на лечение, но, как ожидается, останется в больнице по меньшей мере до конца недели", – говорится в сообщении.
О госпитализации 99-летнего мужа королевы стало известно 17 февраля. Сообщалось, что принц лег в больницу по совету лечащего врача в целях профилактики, однако в ходе обследования у него нашли проблемы со здоровьем.
Ранее королева Великобритании Елизавета II отметила годовщину своего правления. Она правит Соединенным Королевством с 1953 года.
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