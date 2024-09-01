Представитель Филиппа Киркорова подтвердила госпитализацию отца артиста

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Народный артист России Бедрос Киркоров госпитализирован. Об этом РИА Новости заявила представитель его сына, певца Филиппа Киркорова Екатерина Успенская.

Ранее СМИ писали, что Бедроса Киркорова доставили в больницу из-за проблем с дыханием. Предварительно, врачи диагностировали у него сердечную недостаточность, утверждали журналисты.

Как отметила Успенская, 92-летний Киркоров постоянно находится на связи по телефону со своим сыном.

"Бодрый, в ожидании выписки", – добавила собеседница агентства.

Ранее жена народного артиста РФ Бориса Щербакова Татьяна Бронзова опровергла сообщения о госпитализации супруга. Пресса указывала, якобы Щербаков попал в больницу и после стабилизации состояния был выписан. Бронзова сказала, что заявления СМИ являются неправдой, и добавила, что у них с мужем "все хорошо".