Жена Бориса Щербакова опровергла информацию о госпитализации актера

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов

Народный артист РФ Борис Щербаков не находится в больнице, с ним все хорошо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его супругу, актрису Татьяну Бронзову.

По данным некоторых телеграм-каналов, актер попал в больницу и после стабилизации состояния был выписан.

"У нас все хорошо", – подчеркнула Бронзова.

На вопрос о правдивости сообщений СМИ она ответила, что это неправда.

Ранее в Сети появилась информация, что певца Александра Буйнова госпитализировали из-за рецидива онкологии. Однако его супруга Елена опровергла сообщение, отметив, что ее муж жив и планирует очередное выступление на сцене.

Позже Буйнов снял видео за рулем автомобиля. По словам певца, он даже не читал публикации, по которым его уже увезли в больницу. Он также рассказал, что до этого самостоятельно приехал домой со съемок для Первого канала.

