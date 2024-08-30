30 августа, 16:35Культура
Жена Бориса Щербакова опровергла информацию о госпитализации актера
Фото: ТАСС/Вадим Тараканов
Народный артист РФ Борис Щербаков не находится в больнице, с ним все хорошо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его супругу, актрису Татьяну Бронзову.
По данным некоторых телеграм-каналов, актер попал в больницу и после стабилизации состояния был выписан.
"У нас все хорошо", – подчеркнула Бронзова.
На вопрос о правдивости сообщений СМИ она ответила, что это неправда.
Ранее в Сети появилась информация, что певца Александра Буйнова госпитализировали из-за рецидива онкологии. Однако его супруга Елена опровергла сообщение, отметив, что ее муж жив и планирует очередное выступление на сцене.
Позже Буйнов снял видео за рулем автомобиля. По словам певца, он даже не читал публикации, по которым его уже увезли в больницу. Он также рассказал, что до этого самостоятельно приехал домой со съемок для Первого канала.