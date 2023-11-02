Пресс-секретарь певца Киркорова опровергла побег его отца из больницы

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Появившаяся в Сети информация о побеге отца певца Филиппа Киркорова из больницы является ложной. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-секретаря артиста Екатерину Успенскую.

В СМИ появились данные о том, что Бедрос Киркоров якобы ушел из больницы, не долечив пневмонию. По словам Успенской, на самом деле отец эстрадного певца находится в медучреждении на обследовании.

"Это неправда. Он в больнице на обследовании. <...> Не сбегал, это бред", – заявила она.

Ранее сообщалось, что 91-летнему певцу понадобилась экстренная помощь из-за приступа астмы. В свою очередь, Екатерина Успенская уточняла, что артист отправился в Институт хирургии имени А. В. Вишневского для планового осмотра.

Она подчеркивала, что у Киркорова-старшего все хорошо. Позже певец рассказал, что чувствует себя нормально.