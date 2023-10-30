Пресс-секретарь Бедроса Киркорова прокомментировала состояние артиста

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Отец Филиппа Киркорова 91-летний Бедрос Киркоров отправился в Институт хирургии имени А. В. Вишневского для планового осмотра. Об этом сообщила пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская.

До этого в Сети распространилась информация, что Киркорову-старшему потребовалась экстренная медпомощь из-за приступа астмы.

"Контрольный визит к доктору, все нормально", – приводит слова Успенской ТАСС.

В феврале 2023 года Бедроса Киркорова госпитализировали с бронхитом. До конца месяца он оставался в медучреждении под наблюдением медиков.

