Отец Киркорова решил развестись с женой после 26 лет брака

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

90-летний певец Бедрос Киркоров, отец Филиппа Киркорова, решил развестись со своей супругой Людмилой Смирновой после 26 лет совместной жизни из-за новой возлюбленной. Об этом сообщает телеканал НТВ.

Информацию о разводе подтвердил Киркоров-младший. Он порадовался за отца, встретившего любовь в преклонном возрасте.

Филипп Киркоров назвал новую любовь своего отца красивой женщиной и подчеркнул, что они с отцом уважают личную жизнь друг друга. Он заявил, что рад, что с отцом будет человек, который позаботится о нем.

"Молодец, что практически в 91 год живет полноценной жизнью, ни в чем себе не отказывает. Если доживу до такого возраста, буду самым счастливым человеком, конечно", – сказал Киркоров.

Ранее сообщалось, что 9 февраля Бедроса Киркорова госпитализировали с обострением бронхита. По данным СМИ, у певца было затрудненное дыхание. Его выписали из больницы через несколько дней, он заявлял, что чувствует себя хорошо.

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