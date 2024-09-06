Бедрос Киркоров опроверг слухи об операции

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Народный артист РФ Бедрос Киркоров заявил, операций в последнее время не переносил и чувствует себя нормально, передает телеканал "360".

92-летний певец уточнил, что находится дома.

Слухи об операции по проверке кардиостимулятора Киркорова-старшего появились в конце августа. Госпитализацию артиста подтвердила представитель Филиппа Киркорова Екатерина Успенская. В разговоре с журналистами она добавила, что Бедрос Киркоров ждет выписку из клиники.

Ранее директор Государственного академического Малого театра России Тамара Михайлова рассказала, что народный артист России Валерий Афанасьев чувствует себя хорошо, несмотря на слухи о проблемах со зрением. В СМИ появилась информация о том, что спектакли в театре отменили в связи со слепотой Афанасьева на один глаз.