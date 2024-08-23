Благотворительный фонд оплатил штрафы на 34 тыс руб за отца Киркорова

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Благотворительное объединение "Будущее городов России" выплатило штраф в размере 34 тысяч рублей за народного артиста РФ Бедроса Киркорова, в отношении которого возбудили производство о неуплате штрафов за ПДД. Об этом РИА Новости сообщила президент благотворительного фонда ресоциализации "Мы рядом" Ольга Лукманова.

По ее словам, четыре месяца назад Киркоров-старший передал им свой автомобиль Lexus во временное пользование. Машина использовалась для перевозки гуманитарных грузов.

"В свои 92 года Бедрос Киркоров продолжает заниматься благотворительной деятельностью. <...> Когда он узнал про штраф, он предложил свою помощь по оплате, штраф уже погашен", – сказала Лукманова.

Она добавила, что машину вернут владельцу, как только она ему потребуется. Кроме того, Lexus 2017 года выпуска – не единственная машина Киркорова-старшего. В ближайшее время он передаст фондам микроавтобус Mercedes.

На Киркорова-старшего было заведено административное дело по статье "Уклонение от исполнения административного наказания" КоАП РФ.

Позже певец Филипп Киркоров отреагировал на сообщения о штрафах своего отца и заявил, что ничего не знает об этом. Киркоров-младший также отметил, что не понимает, как они могли прийти его отцу, если тот даже не умеет водить автомобиль.