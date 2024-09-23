Мультипликатор Гарри Бардин опроверг сообщения о своей госпитализации

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Мультипликатор Гарри Бардин, известный по картинам "Брэк!" и "Летучий корабль", заявил, что сообщения о его экстренной госпитализации не соответствуют действительности.

"Эти новости – полная чушь. Это плановый визит в больницу. Со мной все хорошо. Не понимаю, почему это привело к такой шумихе", – цитирует художника агентство "Москва".

Некоторые телеграм-каналы сообщали, что Бардин находится в реанимации. Уточнялось, что его экстренно увезли в больницу с жалобами на гипертонию и аритмию.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что актера Константина Хабенского госпитализировали в состоянии средней тяжести в Москве. Отмечалось, что медики якобы диагностировали у него гипертонию с преимущественным поражением сердца. Журналисты назвали вероятной причиной заболевания ревматическое поражение сердца.

Однако сам артист опроверг слухи о своей госпитализации. Хабенский заявил, что с ним все в порядке. Кроме того, он назвал фантазиями диагноз "гипертония с преимущественным поражением сердца".

