Актер Ливанов остается в реанимации в тяжелом состоянии в Москве

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Российский киноактер и режиссер Василий Ливанов находится в тяжелом состоянии в реанимации. Об этом РИА Новости сообщили в НИИ имени Склифосовского, куда был доставлен актер.

В конце сентября стало известно, что Ливанов попал в больницу с инсультом. При этом его супруга Елена не стала опровергать или подтверждать эту информацию.

3 октября появилась информация о том, что Ливанова доставили в тяжелом состоянии в столичный НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в отделение неврологии.

Спустя время супруга актера попросила не беспокоиться за состояние здоровья своего мужа, добавив, что от "шумихи лучше никому не делается".

