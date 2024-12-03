Представитель Ирины Муравьевой: актриса находится дома и хорошо себя чувствует

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Актриса фильмов "Москва слезам не верит" и "Карнавал" Ирина Муравьева находится дома и чувствует себя хорошо. Об этом ТАСС сообщил представитель народной артистки России.

Таким образом представитель опроверг информацию, которая появилась в СМИ о якобы госпитализации Муравьевой в связи с жалобами на резкие боли в животе. При этом издания писали, что через некоторое время актрису отпустили домой и посоветовали пройти обследование.

В 2020 году актриса Малого театра заразилась коронавирусом. Отмечалось, что болезнь Муравьева перенесла в легкой форме. Через пару дней стало известно о полном выздоровлении народной артистки России.

