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03 декабря, 12:58

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Представитель Ирины Муравьевой: актриса находится дома и хорошо себя чувствует

Представитель Ирины Муравьевой рассказал о состоянии актрисы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Актриса фильмов "Москва слезам не верит" и "Карнавал" Ирина Муравьева находится дома и чувствует себя хорошо. Об этом ТАСС сообщил представитель народной артистки России.

Таким образом представитель опроверг информацию, которая появилась в СМИ о якобы госпитализации Муравьевой в связи с жалобами на резкие боли в животе. При этом издания писали, что через некоторое время актрису отпустили домой и посоветовали пройти обследование.

В 2020 году актриса Малого театра заразилась коронавирусом. Отмечалось, что болезнь Муравьева перенесла в легкой форме. Через пару дней стало известно о полном выздоровлении народной артистки России.

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