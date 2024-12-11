Друг Ливанова: актера успешно прооперировали, через пару дней его выпишут

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Актера Василия Ливанова успешно прооперировали, сообщил в разговоре с Агентством "Москва" друг народного артиста РСФСР, поэт-песенник Юрий Энтин.

"Он действительно попал в больницу, но ничего страшного не произошло. Такой узел у него образовался в руке, его врачи быстро убрали", – рассказал Энтин.

По его словам, сейчас актер чувствует себя хорошо. Он также уточнил, что Ливанова выпишут из больницы через пару дней.

"Он передавал всем привет и спасибо за беспокойство", – заключил Энтин.

О том, что народного артиста РСФСР экстренно госпитализировали, стало известно утром 11 декабря. По данным СМИ, Ливанов попал в одну из московских клиник еще в начале декабря, где ему удалили тромб, который закупорил артерию руки.

Невестка актера Екатерина подтвердила его экстренную госпитализацию и операцию по удалению тромба. Она рассказала, что врачи удалили у артиста кровяной сгусток.

