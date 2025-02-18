Король Иордании перенес успешную операцию по лечению грыжи

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Королю Иордании Абдалле II провели успешную операцию по лечению грыжи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию монарха.

"Хашимитская королевская канцелярия рада сообщить, что король Абдалла II перенес во вторник небольшую операцию по лечению послеоперационной грыжи", – уточняется в сообщении.

63-летнего монарха уже выписали из больницы. В среду, 19 февраля, он вернется к работе, отметила канцелярия.

Ранее врачи госпитализировали Папу Римского Франциска для лечения затянувшегося бронхита. Как сообщила служба печати Святого престола, клиническая картина остается сложной. Понтифик пока еще находится в больнице.