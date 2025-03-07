Босикова: врачи купировали гипертонический криз главы Южной Осетии Гаглоева

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Врачи смогли купировать гипертонический криз у президента Южной Осетии Алана Гаглоева. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила пресс-секретарь руководителя республики Наталья Босикова.

"По информации главного врача Республиканской клинической больницы Владикавказа Астана Митциева, президенту Алану Эдуардовичу Гаглоеву было проведено клинико-диагностическое обследование. За ночь и до утра болевого синдрома не было, артериальное давление не повышалось", – пояснила Босикова.

Она также добавила, что ему было выполнено эхокордиографическое исследование сердца.

Накануне, 6 марта, стало известно, что президент Южной Осетии был госпитализирован с гипертоническим кризом. При этом Босикова говорила, что Гаглоев проходит медицинское обследование.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло между тем рассказал о самочувствии Гаглоева. По его словам, глава Южной Осетии получает всю необходимую медицинскую помощь.