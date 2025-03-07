Глава Северной Осетии Меняйло: глава Южной Осетии Гаглоев чувствует себя хорошо

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Госпитализированный президент Южной Осетии Алан Гаглоев чувствует себя хорошо. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

По его словам, Гаглоев получает всю необходимую медицинскую помощь.

"Только что созвонился с врачами: Алан Эдуардович находится под постоянным наблюдением медиков, получает всю необходимую медицинскую помощь. Давление в норме, пациент после проведения лечебно-диагностических мероприятий чувствует себя хорошо", – сказал Меняйло.

6 марта стало известно, что президент Южной Осетии был госпитализирован с гипертоническим кризом. Как уточнила его пресс-секретарь Наталья Босикова, Гаглоев находится в республиканской клинической больнице Владикавказа. Его состояние оценивается как стабильное.

До этого Босикова сообщала, что Гаглоев проходит медицинское обследование во Владикавказе. У него был запланирован осмотр врача.