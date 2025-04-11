Экс-президент Бразилии Болсонару госпитализирован с болями в животе

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Бывшего бразильского президента Жаира Болсонару доставили в больницу с болями в животе, сообщила Либеральная партия Бразилии в своих соцсетях.

"Болсонару был вынужден прервать свой график <...> после того, как он почувствовал сильные боли в животе как следствие раны, полученной им в 2018 году", – говорится в заявлении партии.

Экс-президент был срочно доставлен в больницу в Санта-Крус, откуда его потребовалось перевезти в город Натал, где ему продолжат оказывать медицинскую помощь.

Проблемы со здоровьем у Болсонару возникли после покушения, которое было совершено в 2018 году во время предвыборного митинга в городе Жуиз-ди-Фору. Тогда политик получил ножевое ранение, затронувшее сразу несколько внутренних органов – печень, легкое и кишечник.