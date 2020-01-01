Посольство США в Багдаде отменило консульскую работу

Фото: ТАСС/AP/Qassim Abdul-Zahra

В Багдаде прекращает консульскую работу посольство США в связи с беспорядками, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение посольства.

"Из-за нападений боевиков на территорию посольства США вся консульская работа приостановлена до дальнейшего уведомления. Все намечавшиеся встречи отменяются", – говорится в релизе.

Как отмечается, гражданам США рекомендовали не приближаться к зданию посольства. Также американцам рекомендовали избегать мест, где проходят протесты.

Посольство США в Багдаде попытались взять штурмом после похорон жертв авианалета США на базы группировки "Катаиб Хезболлах".

Территорию посольства закидали бутылками с водой, также были сломаны камеры наружного наблюдения. Дипломатических работников, в том числе посла США, эвакуировали из здания заранее, и к настоящему времени он покинули Ирак.

Дональд Трамп назвал Иран организатором беспорядков и пригрозил исламской республике "полным привлечением к ответственности".