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Политика

28 декабря, 23:22

Иран, РФ и Китай намерены проводить совместные военные учения

политика за рубежом

Иран, Россия и Китай планируют и дальше продолжать совместные военные учения. Об этом сообщает РИА Новости.

"Морские учения Ирана, России и Китая в северной части Индийского океана точно не являются последними", – заявил заместитель командующего и глава штаба армии Ирана Хабибулла Саяри.
По словам Саяри, страны не ведут переговоров о создании коалиции, несмотря на совместные учения.

Операция военно-морских сил трех стран "Пояс морской безопасности" стартовала в пятницу, в северной части Индийского океана и Оманском заливе. Завершить маневры планируется до 30 декабря.

Как заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали, цель учений – отработка взаимодействия по борьбе с терроризмом и морским пиратством. Дипломат подчеркнул, что они не направлены против тех или иных стран.

Ранее немецкое СМИJunge Welt уличило США в подготовке возможного сценария нападения на Россию. Журналисты обратили внимание общественности на план учений НАТО "Защитник Европы – 2020". По мнению автора газеты, американцы собираются отработать необходимую логистику переброски людей к российской границе.

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