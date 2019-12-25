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Политика

11:55

Немецкое СМИ уличило НАТО в "репетиции" наступления на Россию

политика

Фото: ТАСС/EPA/FILIP SINGER

Стартующие в начале 2020 года учения НАТО "Защитник Европы – 2020" станут репетицией наступления в случае войны с Россией. Об этом говорится в газете Junge Welt.

Автор материала отмечает, что, согласно сценарию, США намерены переправить военных через Атлантику в Западную Европу, а далее в Польшу и Прибалтику, тем самым приблизив своих людей к российской границе.

"Официально это учения войск США, но на самом деле страны – члены Североатлантического альянса отрепетируют наступление на случай войны против России", – говорится в сообщении, передает "Газета.ру".

По данным газеты, во время учений американцы собираются оценить эффективность логистики по пути движения войск в Европу.

Ранее первый заместитель председателя парламентского комитета по обороне Андрей Красов разделил опасение начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о подготовке НАТО к войне.

По словам депутата, действия альянса действительно вызывают озабоченность, поскольку страны – участницы НАТО уже несколько лет подряд увеличивают объемы финансирования организации, а также проводят все больше военных учений у границ России. Одновременно с этим увеличивается количество личного состава НАТО в Европе.

Он добавил, что в настоящее время НАТО – это инструмент продвижения геополитических интересов США.

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