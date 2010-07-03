Столтенберг отказался называть Россию врагом НАТО

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Североатлантический альянс не считает Москву врагом или противником, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью журналистам телеканала CNN.

По его словам, НАТО не делит мир на противников и друзей. На вопрос о том, враждует ли НАТО с Россией, он ответил: "Мы не составляем списки противников. Мы не считаем, что Россия является нашим врагом".

Столтенберг добавил, что альянс всегда пытается улучшить отношения. "Россия – это не то же самое, чем был Советский Союз во время холодной войны", – подчеркнул он.

Вместе с тем он заметил, что РФ действует более самоуверенно – "она применила военную силу против Украины".

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал это заявление генсека альянса. Он отметил, что Москва тоже не считает НАТО своим врагом и готова к сотрудничеству.

"Как только об этом заявил президент США Дональд Трамп, за ним тут же повторили лидер Польши Анджей Дуда и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Это прекрасно", – цитирует его RT.

Чтобы выстроить нормальные отношения, считает он, надо восстановить уровень взаимодействия, который был между РФ и альянсом до 2014 года.

Ранее на саммите Североатлантического альянса в Лондоне президент Польши Анджей Дуда также заявил, что не считает Россию врагом НАТО.

На саммите НАТО также прозвучало мнение, что "агрессивные действия России" и международный терроризм являются ключевыми угрозами для безопасности стран – участниц альянса.

