В Совфеде оценили слова президента Польши о России и НАТО

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Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров высказался по поводу заявления президента Польши Анджея Дуды о России и НАТО. Об этом сообщает RT.

Ранее Дуда заявил, что не считает Россию врагом НАТО. Это произошло на саммите Североатлантического альянса в Лондоне.

"Думаю, что это скорее слова не лидера Польши, а американского президента. Дональд Трамп дал понять, что он не считает Россию врагом, заявил о необходимости сотрудничества с нашей страной. И остальные мгновенно это поддержали", – считает Джабаров.

По словам представителя Совфеда, подобная риторика не означает, что отношение европейских стран к Российской Федерации резко изменится. Политик ожидает постепенное развитие партнерских связей.

На саммите НАТО в Лондоне также прозвучало мнение, что "агрессивные действия России" и международный терроризм являются ключевыми угрозами для безопасности стран – участниц альянса.

