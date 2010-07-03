Косачев оценил намерение НАТО увеличить оборонный бюджет

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Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев оценил заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о планах альянса значительно увеличить оборонный бюджет. Об этом сообщает RT.

По словам сенатора, заявление главы альянса отражает общую тенденцию руководства НАТО и военных министров стран этого блока "придумывать какую-то актуальную повестку дня".

"Она сводится к тому, что есть страны-агрессоры. Для компенсации этой угрозы нужно стараться еще больше сплачивать ряды и еще больше платить за евро-атлантическую солидарность", – отметил Косачев.

Он добавил, что нынешняя политика НАТО вызывает у России только сожаление, поскольку она ведет к бессмысленной трате ресурсов и конфронтации в международных отношениях.

"Все это затрудняет, а иногда и срывает глобальное сотрудничество в противостоянии реальным вызовам и угрозам", – заключил законодатель.

Ранее сообщалось, что НАТО планирует изменить методику проведения военных учений из-за растущих боевых возможностей России.

В документе отмечается, что "возможности России в области ограничения и воспрещения доступа и маневра в случае боевых действий со странами НАТО станут для них труднопреодолимым препятствием в проведении военных операций альянса". Это подтверждалось в ходе учений, "которые проводились западными странами со времен украинских событий 2014 года".

