НАТО изменит методику учений из-за растущих боевых возможностей России

Фото: ТАСС/DPA/Kay Nietfeld

Организация Североатлантического договора (НАТО) намерена изменить методику проведения военных учений из-за растущих боевых возможностей России, сообщает RT.

В документе отмечается, что "возможности России в области ограничения и воспрещения доступа и маневра в случае боевых действий со странами НАТО станут для них труднопреодолимым препятствием в проведении военных операций альянса". Это подтверждалось в ходе учений альянса, "которые проводились западными странами со времен украинских событий 2014 года".

Новая методика предусматривает создание повышенной опасности для расположения и перемещения сил противника. Существующие методики проведения военных учений не могут подготовить войска к решению задач, связанных с "возможностями России в области ограничения и воспрещения доступа и маневра", отмечают в НАТО.

Ранее американское издание We Are The Mighty подсчитало, что Россия располагает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин. Число танков в российском парке превосходит их совокупное число у стран-членов НАТО. Уточняется, что в арсенале Москвы 22 тысячи танков, а у европейских государств, входящих в НАТО, их чуть более 11 тысяч.