Депутат Госдумы оценил слова генсека НАТО об отношениях с Россией

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Первый зампред парламентского комитета по обороне Александр Шерин посчитал, что заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о необходимости улучшения отношений с Россией не повлияет на политику альянса в будущем. Об этом сообщает RT.

Депутат отметил, что слова руководителя военно-политического блока не будут иметь ничего общего с конкретными действиями НАТО в отношении России. В данной ситуации это лишь "абсолютно грамотное и взвешенное заявление, которое должен делать любой человек, находящийся на такой важной должности".

Глава альянса понимает, что Россия является основным игроком на международной арене, интересы которого нужно принимать во внимание. "Но это не более чем слова. Такие заявления надо делать всегда, и они их будут делать", – заключил парламентарий.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон назвал три сценария развития России. Первый заключается в возможности восстановления статуса супердержавы с опорой на внутренние силы, однако сделать это будет сложно из-за слабой экономики и низкой численности населения. Вторым путем развития он назвал "евразийскую модель", в которой уже доминирует Китай.

Лучшим вариантом, по его мнению, является третий путь. Он предусматривает нахождение новой сбалансированной модели отношений с Европой, несмотря на приближение НАТО к границам России.

