Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

12:12

Депутат Госдумы оценил слова генсека НАТО об отношениях с Россией

политика

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Первый зампред парламентского комитета по обороне Александр Шерин посчитал, что заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о необходимости улучшения отношений с Россией не повлияет на политику альянса в будущем. Об этом сообщает RT.

Депутат отметил, что слова руководителя военно-политического блока не будут иметь ничего общего с конкретными действиями НАТО в отношении России. В данной ситуации это лишь "абсолютно грамотное и взвешенное заявление, которое должен делать любой человек, находящийся на такой важной должности".

Глава альянса понимает, что Россия является основным игроком на международной арене, интересы которого нужно принимать во внимание. "Но это не более чем слова. Такие заявления надо делать всегда, и они их будут делать", – заключил парламентарий.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон назвал три сценария развития России. Первый заключается в возможности восстановления статуса супердержавы с опорой на внутренние силы, однако сделать это будет сложно из-за слабой экономики и низкой численности населения. Вторым путем развития он назвал "евразийскую модель", в которой уже доминирует Китай.

Лучшим вариантом, по его мнению, является третий путь. Он предусматривает нахождение новой сбалансированной модели отношений с Европой, несмотря на приближение НАТО к границам России.

"Москва и мир": Россия и НАТО

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика