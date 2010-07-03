Швеции указали на необходимость вступить в НАТО из-за "российской агрессии"

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Швеция должна "как можно скорее" подать заявку на членство в НАТО из-за "агрессивного поведения" России в отношении своих соседей. Об этом заявил шведский депутат Бориана Оберг, сообщает RT.

По его словам, вопрос обороны не был приоритетным для Швеции в связи с проводимой политикой нейтралитета. Вопрос вступления в альянс никогда не рассматривался всерьез. Однако за последние годы ситуация с международной безопасностью в мире резко ухудшилась.

"Примеров этому много, однако самый, по всей видимости, важный момент – это агрессивное поведение России против некоторых ее соседей в нашем ближнем зарубежье. Кроме того, не последнюю роль играет агрессия против Украины, которая длится уже несколько лет", – считает депутат.

Он добавил, что Украина не может рассчитывать на помощь НАТО, поскольку не является членом международной организации. Такая судьба может постигнуть и Швецию. Поэтому парламентарий советует не заниматься "изучением последствий" такого шага, а подать заявку на членство в альянс, "пока не стало слишком поздно".

Ранее шведские журналисты посчитали, что европейские страны должны совместно противостоять своему "историческому врагу" – России. Это стало особенно актуально на фоне политических успехов Москвы в Сирии.

