Президент Франции предположил сценарии развития России

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Президент Франции Эммануэль Макрон высказал мнение, что у России есть три сценария развития.

В качестве первого варианта он назвал возможность восстановить статус супердержавы, опираясь исключительно на собственные силы.

Однако сделать это будет крайне сложно из-за недостатка экономической мощи и численности населения, сказал Макрон в интервью The Economist.

Вторым путем развития французский лидер назвал "евразийскую модель". Однако он указал, что в этом регионе уже доминирует Китай, передает "Вечерняя Москва".

Третий вариант предусматривает нахождение новой сбалансированной модели отношений с Европой, несмотря на приближение НАТО к границам РФ.

По его словам, Москва воспринимает ЕС как вассала США, однако в будущем эта позиция может быть пересмотрена, так как Вашингтон поворачиваются спиной к союзникам.

27 августа Макрон заявил, что эпоха "гегемонии" стран Запада подходит к концу в силу глобальных геополитических изменений и призвал "переосмыслить" отношения с Россией.