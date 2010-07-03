Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

05:37

Президент Франции предположил сценарии развития России

политика за рубежом

Фото: EPA/TASS/Stephanie Lecocq

Президент Франции Эммануэль Макрон высказал мнение, что у России есть три сценария развития.

В качестве первого варианта он назвал возможность восстановить статус супердержавы, опираясь исключительно на собственные силы.

Однако сделать это будет крайне сложно из-за недостатка экономической мощи и численности населения, сказал Макрон в интервью The Economist.

Вторым путем развития французский лидер назвал "евразийскую модель". Однако он указал, что в этом регионе уже доминирует Китай, передает "Вечерняя Москва".

Третий вариант предусматривает нахождение новой сбалансированной модели отношений с Европой, несмотря на приближение НАТО к границам РФ.

По его словам, Москва воспринимает ЕС как вассала США, однако в будущем эта позиция может быть пересмотрена, так как Вашингтон поворачиваются спиной к союзникам.

27 августа Макрон заявил, что эпоха "гегемонии" стран Запада подходит к концу в силу глобальных геополитических изменений и призвал "переосмыслить" отношения с Россией.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика