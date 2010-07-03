Путин назвал устаревшими стереотипы мышления НАТО

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Владимир Путин заявил, что приближение НАТО к границам России угрожает безопасности страны, передает РИА Новости.

На совещании по развитию ВМФ он напомнил, что в эти дни в Лондоне проходит саммит, посвященный 70-летию НАТО. Президент обратил внимание, что альянс создали для противодействия СССР.

В то же время он отметил, что блоковые стереотипы мышления прошлых лет не могут быть хорошим инструментом для эффективных решений.

"Сегодня мы обязаны исходить из того, что расширение НАТО, развитие ее военной инфраструктуры вблизи российских границ – это одна из потенциальных угроз безопасности нашей страны", – подчеркнул российский лидер.

При этом Россия не раз выражала готовность к сотрудничеству с НАТО, добавил он. Тем не менее после 2008 года сотрудничество было свернуто, поскольку альянс действовал некорректно в отношении России, констатировал Путин. Он заявил, что надеется на победу интересов общей безопасности и мирного будущего планеты.

В октябре сообщалось, что НАТО собирается поменять методику проведения военных учений из-за растущих боевых возможностей России. Генсекретарь альянса Йенс Столтенберг также говорил о планах альянса значительно увеличить оборонный бюджет.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что такое заявление отражает общую тенденцию руководства НАТО и военных министров стран этого блока "придумывать какую-то актуальную повестку дня". По его мнению, она сводится к тому, что есть страны-агрессоры, против которых якобы нужно больше сплачиваться и "еще больше платить за евро-атлантическую солидарность".

Он добавил, что нынешняя политика НАТО вызывает у России только сожаление. Она затрудняет и срывает глобальное сотрудничество, заключил Косачев.