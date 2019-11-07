Макрон заявил о "смерти мозга" НАТО

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Европа больше не может рассчитывать на США в вопросах защиты союзников по НАТО, сообщил Эммануэль Макрон в интервью журналу The Economist.

"То, что мы сейчас переживаем – это смерть мозга НАТО", – заявил французский лидер.

По его мнению, сейчас европейские страны стоят "на краю пропасти", и если не начнут рассматривать себя как самостоятельную геополитическую силу, могут перестать "контролировать свою судьбу".

Также Макарон сомневается в эффективности пятой статьи устава НАТО, которая гарантирует, что при нападении на одного из участников альянса, другие союзники придут ему на помощь.

"Если режим Башара Аcсада решит отомстить Турции, будем ли мы вступать в бой? Это настоящий вопрос", – заметил президент Франции.

Он заметил, что США не согласовывают свои стратегические действия с партнерами по НАТО, которые видят агрессию со стороны Турции в области, поставлены на карту интересы всей Европы.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в разговоре прокомментировал заявление Макрона. По его словам,

ему надо придать очень большое значение.

"Не потому, что Макрон открыл какую-то новую истину. А из-за того, что эти слова символизируют начало признания в реальной европейской политики тех обстоятельств, которые сложились уже некоторое время назад", – цитирует его RT.

Эксперт заметил, что НАТО никогда не могло гарантировать полную безопасность Европы. Также альянс является инструментом подчинения европейской политики интересам США, считает он.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что происходящее на северо-востоке Сирии в результате турецкой военной операции является тяжелой ошибкой западных стран и НАТО в регионе.

Он отметил, что не раз говорил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что многие сирийские демократические силы не относятся к Курдской рабочей партии, против которой турецкая сторона проводит операцию.

Макрон подчеркнул важность переговоров, которые пройдут в ближайшие недели в Лондоне, с участием лидеров Великобритании, ФРГ и Франции. Он также напомнил, что Турция – член НАТО и ее операция в Сирии возлагает на страну огромную ответственность.

Глава Франции назвал регион Ближнего Востока "стратегическим для соседства Европы", в котором необходимо выстроить "стратегическую автономию".

9 октября Анкара начала военную операцию "Источник мира", направленную против курдских формирований на северо-востоке Сирии.